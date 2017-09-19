Ураган "Мария" снес крышу резиденции премьер-министра Доминики

2017-09-19 08:33 | www.trend.az | 6

Ураган "Мария", усилившийся до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился в понедельник вечером на небольшие островные государства в восточной части Карибского моря, в том числе Доминику. Как сообщил премьер-министр этой страны Рузвельт Скеррит, стихия снесла крышу его официальной резиденции в городе Розо, передает ТАСС.

"С моей резиденции слетела крыша. Я в полной власти урагана. Дом заливает вода", - написал Скеррит на своей странице в Facebook. Спустя несколько минут он сообщил, что его спасли.

По словам очевидцев, ураган сорвал также крышу со здания главной больницы острова.