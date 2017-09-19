Центробанк: Кредитная активность в Азербайджане еще не восстановилась

2017-09-19 10:20 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА-Экономикс в Центробанке, с начала года денежная база в стране выросла более чем на 8%. «В условиях отсутствия кредитной активности рост денежной базы сопровождается аккумуляцией избыточной ликвидности в банковском секторе».

ЦБА также отмечает, что на фоне высокой ликвидности в банковском секторе наблюдается более высокий спрос на инструменты стерилизации. По оценкам ЦБА, реальная ставка по ликвидным операциям остается на уровне, стимулирующем накопления в национальной валюте.