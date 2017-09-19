Туркменистан и Азербайджан укрепляют межпарламентские связи

2017-09-19 08:41 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В Меджлисе (парламента) Туркменистана состоялась встреча с членами делегации во главе с председателем Милли Меджлиса (Национального собрания) Азербайджана Октаем Асадовым, говорится в распостраненном во вторник утром сообщении туркменского правительства.

Во время встречи было выражено мнение, что сложившиеся многовековые традиции добрососедства, общность истории и духовных ценностей двух братских народов и динамично развивающееся сотрудничество Туркменистана с Азербайджаном способствуют активизации

взаимополезных межпарламентских связей.

Особо было подчёркнуто значение встречи главы Туркменистана с председателем азербайджанского Меджлиса, состоявшейся в августе текущего года в ходе официального визита в Баку президента Гурбангулы Бердымухамедова, который акцентировал тогда внимание на важной роли парламентариев обеих стран в процессе развития полномасштабного

межгосударственного диалога, наполнения его новым качественным содержанием.

"В этой связи участники нынешней встречи обсудили приоритетные направления и перспективы межпарламентского сотрудничества",- сказано в информации.

Туркменистан и Азербайджан соседствующие на Каспии заинтересованы в использовании альтернативных маршрутов по выводу своих энергоносителей в Европу.

Туркменистан является одним из ключевых игроков на энергетическом рынке Каспийского региона и Центральной Азии.

Углеводородные ресурсы Туркменистана могут быть подключены к западному направлению через Каспий - благодаря строительству трубопровода - около 300 километров по дну моря к берегу Азербайджана, оттуда топливо может быть направлено в Турцию и далее в Европу.

В качестве показательного примера взаимовыгодного сотрудничества можно назвать стабильную транспортировку в последние годы туркменской нефти через Азербайджан.

Географическое положение двух государств-соседей также создаёт благоприятные предпосылки для эффективного сложения усилий в реализации проектов по формированию современных трансконтинентальных коммуникационных коридоров, связывающих Европу и Азию, обеспечивающих оптимально выгодные сухопутные и морские маршруты транспортировки грузов, и их интеграции в международную логистическую инфраструктуру.

(Автор: Гусейн Гасанов)