Türkiye-Yunanistan-İtalya gaz koridoru anlaşmasına onay

2017-09-19 10:05 | www.trend.az | 1
Türkiye-Yunanistan-İtalya arasında gaz koridoru geliştirilmesine ilişkin üçlü anlaşma yürürlüğe girdi.
Türkiye, bundan 10 yıl önce imzaladığı Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine ilişkin anlaşmayı yürürlüğe koydu. Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine ilişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu’na Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak Enerjigünlügü