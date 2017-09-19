Эльман Рустамов: «Валютный рынок и курс маната стабилизировались»

2017-09-19 10:45 | www.apa.az | 5

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов во время выступления на мероприятии, посвященном 25-летию сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком.

По его словам, реализация политики нового времени уже дает свои положительные результаты: «За истекший период 2017 года наблюдалось усиление трендов макроэкономической стабильности и восстановление экономического роста. Меры по диверсификации экономики и адаптации к новым ценам на нефть улучшили платежный баланс страны».

Эльман Рустамов добавил, что в течение первых 6 месяцев этого года профицит текущего счета платежного баланса Азербайджана составил 2,5% ВВП, а стратегические валютные резервы страны выросли на 12%. «Валютный рынок и курс маната стабилизировались».