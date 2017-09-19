Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией

2017-09-19 09:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турция продолжает cтягивать военную технику на границу с Сирией, пишут во вторник местные СМИ.

Сегодня утром ВС Турции перебросили в приграничную провинцию Килис дополнительные военно-транспортные средства.

Отмечается, что все военные подразделения в провинции приведены в высшую степень боеготовности.

Накануне сообщалось, что Турция готовится к новой военной операции в Сирии совместно со Свободной сирийской армией (ССА).

Как ожидается, в первом этапе операции будут участвовать более 5 тысяч бойцов ССА.

Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что Вооруженные силы страны приведены в полную боеготовность в связи с ожидаемыми в Сирии новыми военными операциями против террористической организации YPG.

В настоящее время на границе с Сирией дислоцируется около 25 тысяч турецких военных.

По данным СМИ, Турция может приступить к новым военным операциям в сирийских районах Тель-Абьяд, Африн, Тель-Рифат и Манбидж.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.

Напомним, что Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с 21 июня.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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