Азербайджан приступил к активной работе для увеличения числа туристов из Китая - Нацбюро

2017-09-19 09:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане активизировалась работа для увеличения числа туристов из Китая, сообщил во вторник Trend пресс-секретарь Национального бюро по пропаганде туризма Кянан Гулузаде.

Он отметил, что недавно в Азербайджане побывали китайские блогеры.

"Мы уже приступили к активной работе в направлении Китая, чтобы в Азербайджан приезжало больше китайцев. В прошлом году Китай направил в мир 135 миллионов туристов. Если несколько их процентов приедет в Азербайджан, то нашей стране будет обеспечен большой поток туристов", - сказал Гулузаде.

Пресс-секретарь добавил, что ведется работа для увеличения числа туристов из Израиля.

По его словам, в ближайшие дни - в начале октября, в Азербайджан пригласят блогеров из Израиля. Цель заключается в том, чтобы задействовать израильское направление в сфере туризма.