Житель Масаллы до смерти избил двоюродного брата

2017-09-19 10:10 | www.oxu.az | 4

В Масаллинском районе совершено убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в селе Гызылагадж. Житель села Вусал Гусейнов на почве конфликта избил своего двоюродного брата Афига Аллахвердиева.

А.Аллахвердиев с переломами и закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

В.Гусейнов задержан в качестве подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 126.3 Уголовного кодекса (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровья, по неосторожности приведшее к смерти потерпевшего).

Э.А.

