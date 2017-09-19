Туркменистан проведет международную хлопковую ярмарку

2017-09-19 09:31 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - VII международная выставка-ярмарка и конференция "Хлопковая продукция Туркменистана и мировой рынок" состоится в Ашхабаде 25-26 ноября 2017 года, сообщают во вторник организаторы мероприятия.

Мероприятие проводится при участии министерства водного и сельского хозяйства, Государственной товарно-сырьевой биржи и Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии. Общая площадь посевных земель составляет более 500 тысяч гектаров.

В 2016 году плановые обязательства по сдаче урожая хлопка были перевыполнены в объеме 1 миллиона 71 тысячи тонн. В 2017 году намечено производство 1 миллиона 50 тысяч тонн хлопка. В эти дни проводится страда.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)