Убивший чемпиона мира по пауэрлифтингу азербайджанец сдался

2017-09-19 10:15 | www.oxu.az | 5

В управлении ФСБ России по Хабаровскому краю подтвердили задержание Анара Аллахверанова, которого разыскивали по подозрению в убийстве хабаровского пауэрлифтера Андрея Драчёва, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщило, что мужчина сдался силовикам, однако официальными данными не располагало.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведённых хабаровскими управлениями ФСБ и МВД, Анар Аллахверанов был склонён к явке с повинной», - рассказала корреспонденту агентства пресс-секретарь ведомства Ольга Алькина.

По её словам, сейчас задержанный даёт показания. С ним работают сотрудники следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», известный пауэрлифтер Андрей Драчёв скончался после жестокой драки возле кафе в центре дальневосточной столицы утром в воскресенье, 20 августа.

В Интернет попали видеозаписи с места событий, на них видно, как противник добивает упавшего Андрея Драчёва ударами в голову.

Н.О.