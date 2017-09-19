Обнародована повестка дня первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса

2017-09-19 10:20 | www.oxu.az | 5
Стала известна дата и повестка дня первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, первое пленарное заседание осенней сессии пройдет 30 сентября.
В повестку дня заседания включены вопросы внесения изменений в ряд законов и утверждения соглашений. Это следующие вопросы:
Внесение изменений в Трудовой кодекс;
Изменения в закон «О дипломатической службе;
Изменения в закон «О трудовых пенсиях»;
Изменения в закон «О музеях»;
Изменения в закон «Об официальной статистике»;
Изменения в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Изменения в закон «О погранвойсках»;
Изменения в закон «Об образовании»;
Изменения в закон «О животном мире»;
Изменения в закон «Об обороне»;
Изменения в закон «О пожарной безопасности»;
Изменения в закон «О приватизации госимущества».
Н.О.