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Обнародована повестка дня первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса

2017-09-19 10:20 | www.oxu.az | 5

Стала известна дата и повестка дня первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, первое пленарное заседание осенней сессии пройдет 30 сентября.

В повестку дня заседания включены вопросы внесения изменений в ряд законов и утверждения соглашений. Это следующие вопросы:

Внесение изменений в Трудовой кодекс;
 
Изменения в закон «О дипломатической службе;
 
Изменения в закон «О трудовых пенсиях»;
 
Изменения в закон «О музеях»;

Изменения в закон «Об официальной статистике»;
 
Изменения в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 
Изменения в закон «О погранвойсках»;
 
Изменения в закон «Об образовании»;
 
Изменения в закон «О животном мире»;
 
Изменения в закон «Об обороне»;
 
Изменения в закон «О пожарной безопасности»;
 
Изменения в закон «О приватизации госимущества».
 
Н.О.

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