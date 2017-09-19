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Официальный курс маната к мировым валютам на 19 сентября (версия 2)

2017-09-19 09:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 сентября установлен на уровне 1,7007 и 2,0368 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

19.09.17

1 доллар США

1 USD

1.7007

1 евро

1 EUR

2.0368

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3561

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0995

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8749

1 бразильский реал

1 BRL

0.5422

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.463

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1281

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1505

1 чешская крона

1 CZK

0.078

1 чилийский песо

1 CLP

0.272

1 китайский юань

1 CNY

0.2581

1 датская крона

1 DKK

0.2737

1 грузинский лари

1 GEL

0.6872

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.218

1 индийская рупия

1 INR

0.0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3022

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.214

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7698

1 израильский шекель

1 ILS

0.4823

1 канадский доллар

1 CAD

1.3824

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6445

1 казахский тенге

1 KZT

0.005

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4057

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0958

1 молдавский лей

1 MDL

0.0966

1 египетский фунт

1 EGP

0.0962

1 норвежская крона

1 NOK

0.2176

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.4741

1 российский рубль

1 RUB

0.0293

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2625

1 саудовский риал

1 SAR

0.4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4203

1 турецкая лира

1 TRY

0.4878

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0565

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1929

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4866

1 украинская гривна

1 UAH

0.0651

100 японских иен

100 JPY

1.5236

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2383

Золото (1 унция)

1 XAU

2231.4885

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.116

Платина (1 унция)

1 XPT

1632.672

Палладий (1 унция)

1 XPD

1583.3517

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