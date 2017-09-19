С начала сотрудничества Всемирный банк выделил Азербайджану 3,6 млрд. долларов на реализацию более 50 проектов

2017-09-19 11:05 | www.apa.az | 5

С начала сотрудничества Всемирный банк (ВБ) выделил Азербайджану 3,6 млрд. долларов на реализацию более чем 50 проектов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на мероприятии, посвященном 25-летию сотрудничества Азербайджана и ВБ. «В настоящее время ВБ реализует в Азербайджане 10 проектов на общую сумму 1,140 млрд. долларов».

Э.Рустамов добавил, что Всемирный банк поддерживает проекты по улучшению системы водоснабжения и канализации, развитию сельского хозяйства, секторов транспорта, образования и здравоохранения, энергетики, проекты по поддержке культурного наследия, реализует совместно с правительством крупные проекты в нефтяном секторе. «Хочу особо отметить поддержку ВБ, оказываемую Азербайджану в реализации стратегических проектов, в том числе проекта Южный газовый коридор».