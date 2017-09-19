Багдад стягивает военную технику к городу Киркук

2017-09-19 09:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ирак стягивает военную технику к пригородам Киркука, сообщают во вторник иракские СМИ. Сообщается, что к этому, расположенному на севере Ирака городу было также переброшено шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби".

Согласно информации шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" может участвовать в военных операциях в Киркуке в случае проведения референдума о независимости в этом городе.

Отметим, что ранее сообщалось, что Курдская автономия Ирака стягивает военную технику в иракский город Киркук.

Такое решение было принято после того, как центральное правительство в Багдаде сняло с должности главу совета провинции Киркук, поддержавшего участие этого города в референдуме о независимости Курдской автономии.

Напомним, что накануне Верховный федеральный суд Ирака запретил проведение референдума о независимости в Курдской автономии Ирака.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сказал, что Ирак не позволит провести референдум о независимости Курдской автономии, так как это может привести к расколу страны.

Аль-Абади также призвал население Курдской автономии бойкотировать референдум, проведение которого запланировано на 25 сентября.

Премьер отметил, что проведение референдума в Курдской автономии Ирака станет началом новых проблем в регионе.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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