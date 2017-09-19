Минналогов возобновил налоговые санкции против информагентства Turan

2017-09-19 11:27 | www.apa.az | 3

Департамент локальных доходов Баку Министерства налогов восстановил налоговые санкции против агентства Turan за 2014-2017 годы.

Как сообщает АПА, агентство Turan распространило информацию о том, что 18 сентября на электронный адрес агентства поступило письмо Министерства налогов от 15 сентября. В письме отмечается, что агентство имеет долги по невыплаченным налогам на сумму 27 253 манатов и проценты по невыплаченным долгам на сумму 9. 294 маната.

Отметим, что 12 сентября от Департамента министерства на адрес Turan также пришло письмо, датированное 11 сентября, в котором говорилось, что у агентства нет долгов по налогам и каких-либо штрафных санкций. После аннулирования налоговых санкций были разблокированы счеты агентства.

В агентстве ожидают, что с восстановлением санкций следует ожидать повторное блокирование счетов Turan.

М.Алиев 25 августа был задержан в качестве подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.