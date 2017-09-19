На счету национальной сборной Туркменистана 62 награды (ФОТО)

2017-09-19 10:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Спортивная эстафета Игр «Ашхабад 2017» набирает обороты. 18 сентября стал удачным для сборной Туркменистана, пополнившей копилку спортивных достижений страны сразу 25 медалями разного достоинства, в числе которых – 13 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград. Это достижение укрепило лидерство нашей команды в общемедальном зачёте. По итогам всех игровых дней на счету национальной сборной 62 награды: 29 - высшей пробы, 21 - серебряного достоинства, и 12 - бронзовых.

Сегодня успех ожидаемо сопутствовал нашим атлетам в ходе поединков по туркменской национальной борьбе гореш. Решалась судьба наград в классическом стиле, спортсменам предстояли выступления во всех весовых категориях. Как и 16 сентября, когда разыгрывались награды в вольном стиле, лучшие результаты показали туркменские борцы, вновь продемонстрировав высокий уровень мастерства в родном для себя виде спорта.

19 спортсменов сборной Туркменистана прошли в финал. В 6 финальных поединках выступали только наши соотечественники, что уже гарантировало нашей команде первое и второе место в этих весовых категориях.

Так, в мужском разряде золотые медали в национальной туркменской борьбе в классическом стиле завоевали Реджепали Оразалыев - весовая категоря более 100 кг, Сейди Батыров (до 100 кг), Алланур Гочов (57 кг), Исмаил Оразов (62кг), Довлетгельды Бердыев (68 кг), Реджепгельды Гылычныязов (75 кг), Ханмухамет Патдыев (82 кг), Мургапгельды Атдаев (90 кг).

Среди женщин успеха добились Джахан Мухамедова (свыше 70 кг), Лачин Бадаглыева (52 кг), Зухра Мадраимова (58 кг), Гульнар Хайытбаева (63 кг), Насиба Суркиева (70 кг).

Серебряные медали в этом виде борьбы – у Джепбара Атамаммедова (свыше 100 кг), Керима Реджепова (100 кг), Сатлыка Мырадова (57 кг), Искендера Аширова (62 кг), Арслана Ходжамбердыева (68 кг), Бяшима Оразова (75 кг).

Бронзовые медали в женской команде Туркменистана в национальной туркменской борьбе завоевали Максуда Егембердыева (более 70 кг), Зарина Абдырахманова (58 кг), Рано Узакова (70 кг)

Если награды Азиады по гореш уже нашли своих хозяев, то соревнования по джиу-джитсу продолжаются. Но и сегодняшний день был богат на поединки, которые проходили в стиле «Ne-waza», где в основном разыгрывались бронзовые медали. Третьего места удостоились Мерген Джораев (85 кг) и Джанибек Атаджанов (94 кг).

Продолжились соревнования по тайскому боксу. Состоялись поединки первого круга, победители которых продолжат дальнейшую борьбу в турнире. В этом виде спорта туркменистанцы Нургельды Атаев в весовой категории до 63,5 кг и Мухамметнур Мелаев (75 кг) вышли в четверть финал, одолев соответственно Чан Чи Лама (Макао) и Алиджона Исроилова (Узбекистан).

Первые медали были разыграны в таэквондо. У мужчин в весовых категориях 74 и 54 килограммов оба «золота» завоевали представители сборной Ирана, а у женщин в весовой категории 46 кг победу одержала спортсменка из КНР.

Сегодня днем в борьбу включились мастера штанги. Здесь в женском разряде «серебро» взяла представительница нашей команды – Юлдуз Джумабаева в весовой категории до 48 кг, набрав в рывке и толчке в общей сложности 189 килограмм, лишь один килограмм уступив занявшей первое место спортсменке из КНР.

В борьбу за медали сегодня вступили и легкоатлеты. В соревнованиях по пятиборью немного до пьедестала почета не хватило Ирине Велихановой, занявшей четвертое место.

Уверенной победой мужской сборной Туркменистана со счётом 7:1 завершился матч по футзалу в группе «А» с командой Гонконга. Уже на третьей минуте встречи наши соотечественники вышли вперед, затем были ещё два результативных броска. А в начале второго тайма соперники пропустили в свои ворота четыре мяча. Единственное что удалось Гонконгу – это отквитать один мяч. Дубль за сборную Туркменистана сделал Сердар Реджепов.

Благодаря этой победе наша команда приблизилась к сборной Соломоновых островов, обыгравшей во втором матче команду китайского Тайбея со счётом 4:3. Теперь у команды Соломоновых островов – 6 очков, у сборных Туркменистана и китайского Тайбея по 3, но при этом у нашей команды сыграно на один матч меньше.

Группу «В» возглавила команда Афганистан, одержавшая свою вторую победу со счетом 6:1 над командой Мальдив. Узбекистан обыграл ОАЭ (5:1) и вышел на второе место.

В матче команд группы «С» Япония одолела Ливан со счётом 5:2.

Прошло и два матча в группе «D»: сборная Ирана победила команду Таити 16:1. Сборная Иордании переиграла футболистов Кыргызстана 7:1.

На теннисных кортах продолжились матчи первого круга. Туркменская теннисистка Анастасия Пренко уступила в двух сетах Камиле Керимбаевой из Казахстана и завершила борьбу за медали. Завтра на корт выйдут еще два представителей нашей сборной – Юрий Рогусский и Джахан Байрамова.

Вечером стартовали заезды на велотреке Олимпийского комплекса. Были разыграны медали в мужском командном спринте. Золото в этой дисциплине – у команды Ирана.

Завтрашний день обещает быть еще более насыщенным. Начнутся соревнования в борьбе на поясах, бильярде, баскетболе 3 на 3. Продолжат матчи за медали Игр футзалисты и теннисисты, состоятся заезды на велотреках, выступления легкоатлетов и тяжелоатлетов, бойцы сойдутся в поединках в джиу-джитсу, тайском боксе, таэквондо.