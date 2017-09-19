В Ашхабадском Медиа-центре Олимпийского городка состоялась пресс-конференция

2017-09-19 10:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Основными вопросами состоявшейся в Олимпийском городке пресс-конференции стали укрепление продуктивных связей, повышение эффективности совместных мер по освещению спортивных состязаний V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Участники встречи подчеркнули, что сотрудничество представителей средств массовой информации Туркменистана с ассоциациями спортивной прессы, ведущими журналистами послужит взаимополезному обмену опытом, окажет позитивное воздействие на повышение уровня освещения проходящих соревнований.

Как отмечалось в выступлении президента Олимпийского совета Азии шейха Ахмада Аль-Фахад Аль-Сабаха, решение о выборе столицы Туркменистана местом проведения столь значимых соревнований вызвало большой общественный резонанс не только в нашей стране, но и в мире. Данное решение явилось результатом огромной работы, проводимой Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым по утверждению среди населения принципов здорового образа жизни, популяризации массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта высших достижений.

В ходе пресс-конференции подчёркивалось, что проведение столь масштабного спортивного мероприятия, которое собрало в Ашхабаде представителей Азии и Океании, стало провозвестником конструктивного партнёрства, доброй воли и добрососедства – всех тех принципов, которых неуклонно придерживается нейтральный Туркменистан в своей внешней политике.

Зарубежные гости с удовлетворением констатировали, что с каждым годом наша страна становится известна миру не только как государство с развитой экономикой, но и как спортивная держава, свидетельством чему стала и грандиозная по своим масштабам, красоте и содержанию церемония открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Участники конференции выразили готовность к тесному сотрудничеству с туркменской стороной в деле проведения крупнейших спортивных состязаний, в том числе их информационному сопровождению.