Женевские сантехники обнаружили в канализации десятки тысяч евро

2017-09-19 10:43 | www.oxu.az | 4

Швейцарские прокуроры пытаются выяснить, зачем неизвестный спустил в унитаз десятки тысяч евро в женевском отделении финансового холдинга UBS Group AG.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Сначала банкноты номиналом в 500 евро были найдены несколько месяцев назад в уборной рядом с банковским хранилищем. Через несколько дней купюры засорили туалеты в трех расположенных рядом ресторанах. Издание отмечает, что услуги сантехников по прочистке труб обошлись заведениям в тысячи франков.

Полиция обратила внимание, что многие купюры были порезаны, предположительно, ножницами.

«Несмотря на то, что уничтожение денег в Швейцарии не является преступлением, мы начали расследование, поскольку за этой историей должно быть что-то», - заявил представитель женевской прокуратуры Генри Делла Каса, отказавшись от подробностей. UBS также отказался комментировать инцидент.

Н.О.