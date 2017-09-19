Азербайджан огласил объемы добычи нефти с крупнейшего блока месторождений

2017-09-19 10:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На азербайджанском блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на Каспии с начала добычи в ноябре 1997 года первой нефти и до первого сентября 2017 года были добыты 435,6 миллиона тонн нефти и 136,3 миллиарда кубометров попутного газа, говорится в статье первого вице-президента азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахта Юсифзаде, опубликованной во вторник в газете "Республика".

По словам Юсифзаде, из общего объема добытой с АЧГ нефти 245 миллионов тонн приходятся на долю прибыльной нефти Азербайджана.

"Из 456 миллионов тонн нефти, экспортированной Азербайджаном на мировые рынки на первое сентября 2017 года, 340 миллионов тонн пришлись на экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД)", - говорится в статье.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. Запасы нефти на блоке месторождений составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте в настоящее время распределено следующим образом: BP - 35,78 процента, Chevron - 11,27 процента, Inpex - 10,96 процента, AzACG (SOCAR) - 11,65 процента, Statoil - 8,55 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,75 процента, Itochu - 4,3 процента и ONGC - 2,72 процента.

14 сентября в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года. После ратификации соглашения долевое участие в проекте будет выглядеть следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Statoil – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limitd (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)