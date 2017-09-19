Строительство TANAP завершено более чем на 80% - SOCAR

2017-09-19 10:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено более чем на 80 процентов, говорится в статье первого вице-президента азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахта Юсифзаде, опубликованной во вторник в газете "Республика".

По словам Юсифзаде, поставка в Турцию первого газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" по TANAP уже в июне 2018 года вполне реальна. "В рамках проекта выполнено более 80 процентов работ", - говорится в статье.

Юсифзаде отметил, что строительство Трансадриатического трубопровода (TAP) также ведется интенсивными темпами.

"Поставки первого газа из Азербайджана в Европу по TAP запланированы на 2019 год", - отмечается в статье первого вице-президента госнефтекомпании.

Отметим, что трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

Стоимость проекта TANAP составляет 8,5 миллиарда долларов.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)