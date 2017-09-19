США отказались поставлять оружие охранным службам президента Турции – ВИДЕО

2017-09-19 10:54 | www.oxu.az | 6

Соединенные Штаты больше не будут поставлять оружие охранным службам президента Турции, хотя соглашение о продаже оценивали более чем в миллион долларов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на "Россия 24".

Такое решение было принято из-за драки телохранителей Реджепа Эрдогана и его противников в Вашингтоне.

В мае турецкий лидер был с визитом в США. Драка завязалась после того, как охранники Эрдогана попытались разогнать митингующих. Позже, в июне, американского посла в Анкаре вызывали в турецкий МИД. Дипломату объявили о несогласии с выдачей властями США ордеров на арест охранников Эрдогана.

Н.О.