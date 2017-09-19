Эльман Рустамов: Портфель ВБ по Азербайджану - один из крупнейших в СНГ

2017-09-19 10:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С начала сотрудничества Всемирный банк (ВБ) выделил Азербайджану 3,6 миллиарда долларов на реализацию более чем 50 проектов, сказал во вторник председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на мероприятии, посвященном 25-летию сотрудничества Азербайджана и ВБ.

"В настоящее время ВБ реализует в Азербайджане 10 проектов на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. Стоит отметить, что портфель ВБ по Азербайджану является одним из самых крупных среди стран СНГ", - сказал Рустамов.

Глава Центробанка также отметил деятельность Международной финансовой корпорации (IFC) в стране, сообщив, что корпорация реализовала в стране большое число проектов на сумму около 500 миллионов долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)