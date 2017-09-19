Командующий ВВС Пакистана обсудит в Баку военно-техническое сотрудничество

2017-09-19 10:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Пакистана маршал авиации Сохаил Аман прибывает во вторник в Баку для переговоров по военно-техническому сотрудничеству двух стран, сообщили Trend во вторник в посольстве Пакистана в Баку.

В ходе визита будет обсуждено развитие сотрудничества двух стран в сфере военной авиации и ПВО.

Командующий ВВС Пакистана проведет встречи в министерствах обороны, оборонной промышленности.

Визит продлится до 22 сентября.

Азербайджан и Пакистан продолжат углублять сотрудничество в оборонной сфере и организации военных учений, сказал ранее посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд на пресс-конференции в Баку.

"У нас крепкое сотрудничество в военной сфере и мы продолжим его углублять", - отметил посол.

Азербайджан приобрел у Пакистана 10 учебно-тренировочных самолетов Super Mushshak для ВВС страны, отмечалось ранее в заявлении ВВС Пакистана.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Натаван Эфендиева)