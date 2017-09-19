Эльман Рустамов: «Мы не видим каких-либо рисков для курса маната»

2017-09-19 11:54 | www.apa.az | 6

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов. Э.Рустамов отметил, что курс маната формируется в режиме плавающего курса, и добавил, что укрепление маната происходит на фоне положительного платежного баланса: «Курс маната определяет рынок, но правительство, Центробанк должны думать о том, насколько укрепление маната соответствует осуществляемой в стране экономической стратегии, в частности диверсификации экспорта. Пока мы не видим обоснованных опасений».