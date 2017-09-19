Учебная группа НАТО проводит семинар в Баку

2017-09-19 12:05 | www.apa.az | 6

Мобильно-тренировочная группа штаба Объединенного командования НАТО (г. Брунссум, Нидерланды) проводит в Баку семинар «Основы материально-технического обеспечения».

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе мероприятия делегация НАТО проведет семинары «Основы материально-технического обеспечения», «Планирование материально-технического обеспечения в операциях» и др. Также будут организованы разные занятия.

Мероприятие, в котором участвуют военные разного рода войск, продолжится до 22 сентября.

Отметим, семинар проводится на основе Программы по индивидуальному сотрудничеству Министерства Обороны с НАТО на 2017 год.