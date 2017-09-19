Известные боксеры собираются в Баку

2017-09-19 11:00 | www.oxu.az | 7

Обнародован список знаменитостей, подтвердивших свое участие на 55-ой Конвенции Всемирного боксерского совета, которая пройдет 1-6 октября в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт Всемирного боксерского совета, 25 известных представителей этого вида спорта приняли приглашение и точно примут участие в мероприятии.

Это Геннадий Головкин, Майрис Бриедис, Срисакет Сор Рунгвисаи, Кристина Хаммер, Икрам Керват, Фатума Зарика, Джон Фернандес, Насим Хамед, Амир Хан, Эвандер Холифилд, Костя Дзю, Юрий Арбачаков, Хавьер Кастильехо, Виталий Кличко, Виктор Постол, Карлос Сарате, Пинтер Гвадалупе, Эрик Моралес, Майкл Спинкс, Азума Нельсон, Нино Бенвенути, Пол Малиньяджи, Джо Джальзаге, Никки Адлер и Кетрин Фири.