За 25 лет Азербайджан показал наибольший рост в регионе - вице-президент ВБ (версия 2)

2017-09-19 10:46 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - За 25 лет Азербайджан показал наибольший рост в регионе стран Европы и Центральной Азии.

Об этом сказал во вторник в Баку региональный вице-президент Всемирного банка (ВБ) по региону Европа и Центральная Азия Сирил Мюллер на церемонии, посвящённой 25-летию сотрудничества Азербайджана и ВБ.

Как отметил Мюллер, банк был с Азербайджаном, начиная с самых сложных для страны времён, с 1990-х годов.

"За время сотрудничества Азербайджан показал наибольший рост в регионе, который я курирую. В течение этого периода уровень бедности в стране упал ниже показателя 10 процентов", - сказал он.

По словам Мюллера, в целом Всемирный банк выделил порядка 3,5 миллиарда долларов на реализацию более чем 50 проектов в Азербайджане. Международная финансовая корпорация (IFC), которая также входит в группу ВБ, предоставила стране кредиты на общую сумму 470 миллионов долларов на реализацию 56 проектов, добавил он. "ВБ горд, что может связать себя с успехами, достигнутыми Азербайджаном за 25 лет", - подчеркнул Мюллер. Азербайджан присоединился к группе ВБ в 1992 году. Во вторник в Баку проходит мероприятие, посвящённое 25-летию сотрудничества Азербайджана и ВБ. В мероприятии принимают участие представители правительства страны, частного сектора и гражданского общества. (Автор: Азад Гасанли)