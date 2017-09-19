Казахстан рассматривает вопрос увеличения помощи Афганистану

2017-09-19 10:53 | www.trend.az | 5

ПРООН и Япония помогут Казахстану в оказании помощи Афганистану. Об этом сообщила Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова в ходе встречи с председателем Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию (АФПНР), депутатом Палаты советников Парламента Японии Кейдзо Такэми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Казахстан, благодаря социально-экономическим достижениям и выходу на качественно новый уровень развития, корректирует вопросы содействия развитию и рассматривает возможность увеличения помощи наиболее нуждающимся странам, в частности, Афганистану и государствам Азиатско-Тихоокеанского региона. В этой связи совместно с ПРООН и МИД Японии разработан проектный документ «Содействие Казахстану в сотрудничестве с Афганистаном в области официальной помощи развитию», - сказала Гульшара Абдыкаликова.

Как отметила Госсекретарь, Казахстан принял Закон «Об официальной помощи развитию». В этом направлении у Японии имеется большой опыт, поэтому Казахстану будет полезно обменяться опытом по поддержке стран Центральной Азии.

Гульшара Абдыкаликова также напомнила, что в Казахстане проводится последовательная политика в области расширения прав и возможностей женщин, которые обозначены в Концепции семейной и гендерной политики в РК до 2030 года. По рейтингу Давосского экономического форума по созданию возможностей для женщин в экономике Казахстан занял 31 позицию. Сейчас 40 процентов руководителей предприятий малого и среднего бизнеса - женщины. В Парламенте женщины составляют 27 процентов. В этом направлении Казахстан готов продолжать сотрудничество с АФПНР, который является важной площадкой для развития диалога между парламентариями, обмена опытом по вопросам народонаселения и развития, выработки общей стратегии сохранения репродуктивного здоровья и защиты прав женщин.