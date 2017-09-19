Фуад Поладов: «Три месяца назад врачи поставили мне диагноз рак легких» - ОБНОВЛЕНО

2017-09-19 12:10 | www.apa.az | 6
Об этом АПА заявил народный артист Фуад Поладов.
По его словам, в настоящее время лечение продолжается: «Я регулярно получаю лечение. Я состою на учете в Национальном центре онкологии. Надеюсь, что в скором времени я смогу выздороветь. Я не собираюсь получать лечение за границей, потому что в Национальном центре онкологии работают самые лучшие врачи и здесь лучшее оборудование. Я верю в наших врачей».
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11:49
У народного артиста Азербайджана Фуада Поладова обнаружен рак.
Об этом АПА сообщили в Национальном центре онкологии. В центре заявили, что рак обнаружен в правом легком. Народный артист был взят на учет в Национальном центре онкологии 12 июля: «В последний раз Фуад Поладов прошел химиотерапию 30 августа».
Отметим, первым информацию о заболевании народного артиста распространило АПА ТВ.