Фуад Поладов: «Три месяца назад врачи поставили мне диагноз рак легких» - ОБНОВЛЕНО

2017-09-19 12:10 | www.apa.az | 6

Об этом АПА заявил народный артист Фуад Поладов.

По его словам, в настоящее время лечение продолжается: «Я регулярно получаю лечение. Я состою на учете в Национальном центре онкологии. Надеюсь, что в скором времени я смогу выздороветь. Я не собираюсь получать лечение за границей, потому что в Национальном центре онкологии работают самые лучшие врачи и здесь лучшее оборудование. Я верю в наших врачей».

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11:49

У народного артиста Азербайджана Фуада Поладова обнаружен рак.

Об этом АПА сообщили в Национальном центре онкологии. В центре заявили, что рак обнаружен в правом легком. Народный артист был взят на учет в Национальном центре онкологии 12 июля: «В последний раз Фуад Поладов прошел химиотерапию 30 августа».

Отметим, первым информацию о заболевании народного артиста распространило АПА ТВ.