Эльман Рустамов дал положительный прогноз по манату

2017-09-19 11:09 | www.oxu.az | 6

«За короткое время национальная экономика выросла более чем втрое».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, в последние годы уровень бедности в стране сократился в 10 раз.

«За последние 8 месяцев этого года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 12%. В 1-м полугодии этого года образовался профицит платежного баланса Азербайджана в размере около 2,5% ВВП», - сказал председатель ЦБА.

Э. Рустамов также отметил, что Всемирный банк на сегодняшний день выделил 3,5 млрд долларов на более 50 проектов в Азербайджане:

«В настоящее время в стране реализуется 10 активных проектов организации стоимостью более 1,1 млрд долларов».

По его словам, Азербайджан успешно сотрудничает с входящей в группу Всемирного банка Международной финансовой корпорацией (IFC):

«В результате этого IFC выделила Азербайджану помощь в размере 0,5 млрд долларов».

Л.А.

