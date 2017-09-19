Сегодня выйдет важное обновление для İphone

2017-09-19 11:12 | www.oxu.az | 5

Во вторник, 19 сентября, выйдет новая версия IOS. В Баку обновление будет доступно в 21:00. Операционная система была значительно переработана и дополнена новым функционалом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, новая версия IOS доступна для тех моделей iPhone и iPad, которые поддерживали предыдущую, 10-ую версию.

Уже сейчас многие разработчики знают, что ждет пользователей в новой операционной системе, потому что еще до официального релиза в Сети появилась так называемая GM-версия. GM (Golden Master) – это приставка, которая присваивается предрелизным сборкам прошивок, когда те уже готовы к выходу.

Официальная презентация разработчиков и анализ предрелиза дает основное представление о IOS 11. В этой версии будет достаточно много нововведений.

Разработчики внесли небольшие изменения в дизайн, сделали шрифт более жирным и читаемым. Такие приложения, как телефон и калькулятор сильно изменились, в то время, как многие другие остались такими, как и были.

Изменился и экран блокировки. Теперь можно легко увидеть все уведомления – достаточно лишь провести пальцем снизу вверх.

Голосовая система Siri получила массу усовершенствований и теперь имеет более правдоподобный, человеческий голос, а App Store полностью переработан для удобства пользователей.

Теперь больше нетфункции iCloud Drive. Вместо нее совершенно новый пункт «Файлы», своеобразный аналог Finder на Mac OS.