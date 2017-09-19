Арабская "четверка" подтвердила требования к Катару для прекращения блокады

2017-09-19 10:55 | www.trend.az | 4

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет подтвердили свои требования к Катару для прекращения блокады, передает РИА Новости.

Министры иностранных дел арабской "четверки" провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой подтвердили единство своей позиции по отношению к Катару.

"Мы собрались, чтобы подтвердить нашу готовность к политическому урегулированию кризиса при условии, что Катар пообещает выполнить список из 13 требований и шести принципов",- заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

"Мы стремимся к нормализации отношений с Катаром, к тому, чтобы Катар перестал поддерживать и спонсировать терроризм, а также дестабилизировать и вмешиваться во внутренние дела (наших) четырех стран", — отметил он.

Ожидается, что на полях Генассамблеи ООН состоится встреча президента США Дональда Трампа с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, на которой будут обсуждаться отношения Дохи с соседними странами.