V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в фото-галерее (ФОТО)

2017-09-19 10:58 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В столице Туркменистана продолжаются V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам - «Ашхабад 2017». Медали, в основном, разыгрывались по таким видам спорта, как джиу-джитсу и национальная туркменская борьба, передает Trend со ссылкой на сайт ashgabat2017.com.



Туркменистан, согласно данным на утро 19 сентября, сохраняет лидирующее положение в медальной таблице. Туркменские спортсмены, в общей сложности, завоевали 28 золотых медалей. Иран выиграл 4 золотых медали, а Узбекистану, Таиланду, Казахстану и ОАЭ досталось по 3 золотые медали.

(Автор: Эльчин Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)