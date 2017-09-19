Полузащитник «Ромы»: «Карабах» достоин Лиги чемпионов»

2017-09-19 12:22 | www.apa.az | 5

«Встреча будет очень трудной. В своём первом матче в группе «Карабах» проиграл «Челси» со счётом 0:6. Это была блестящая победа для лондонской команды».

Как сообщает АПА со ссылкой на apasport.az, об этом заявил полузащитник «Ромы» Кевин Стротман.

Итальянская команда проведёт очередную игру в групповом раунде Лиги чемпионов против азербайджанского клуба «Карабах».

Стротман, пообщавшийся с болельщиками через официальную страницу «Ромы» в «твиттере» ответил и на вопрос нашего корреспондента. 27-летний футболист так ответил на наш вопрос о том, чего он ждёт от матча с «Карабахом» в Лиге чемпионов: «Конечно, «Карабах» захочет обыграть нас дома. Они будут играть на своём поле, а нам придётся ехать на игру 4-5 часов. «Карабах» достоин того, чтобы играть в Лиге чемпионов и постарается доказать это своим соперникам в групповом раунде. Повторяю, матч будет трудным для нас. Нам предстоит встреча с командой, которая выйдет на поле с настроем на победу».

Отметим, что матч «Карабах» – «Рома» состоится 27-го сентября на Бакинском олимпийском стадионе.