В Баку ожидается 35, в районах Азербайджана 36 градусов тепла

2017-09-19 12:26 | www.apa.az | 4

20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Подует северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили АПА в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22°, днем 30-35° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Утром местами возможен туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 21-26° тепла.