Минналогов возобновило санкции против агентства Turan

2017-09-19 11:16 | www.oxu.az | 5

Бакинский департамент локальных доходов Минналогов вновь возобновил санкции против информационного агентства Turan, относившиеся к 2014-2017-м годам.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило само агентство.

На электронную почту агентства поступило письмо от Минналогов. В письме говорится, что долг агентства составляет 27 тыс. 253 манатов, плюс проценты в размере 9 294 манатов.

Отметим, что до этого из департамента министерства в агентство пришло письмо о том, что у агентства Turan нет никаких налоговых долгов или штрафных санкций.

Э.А.

