Aзербайджанский продюсер будет работать с Дуэйном Джонсоном

2017-09-19 11:20 | www.oxu.az | 5

Вице-президент Казахстанской федерации по Street Workout Ислам Бадургов и азербайджанский продюсер Амир Аллахверди встретились в Лас-Вегасе с голливудским актером Дуэйном «Скалой» Джонсоном.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Друзья, 16 сентября, в Лас-Вегасе, в неформальной обстановке, я и мой друг продюсер Амир Аллахверди встретились c легендарным актёром и спортсменом — Дуэйном Джонсоном, по прозвищу «Скала». Этот человек — легенда. Он очень сильно мотивирует меня как в спорте, так и жизни. Это человек, который своей колоссальной энергетикой заряжает не только меня, но и всех людей вокруг себя и является примером того, что если очень долго и упорно трудиться и продолжать идти к своей цели — эта цель, рано или поздно, будет достигнута.

Публикация от Islam Badurgov | Calisthenics (@badurgovislam) Сен 17 2017 в 11:21 PDT

Поэтому друзья следите за новостями и поверьте, в скором времени, нам будет, чем вас удивить и порадовать», - написал Ислам Бадургов в своем аккаунте в Instagram.

Ислам Бадургов сообщил, что совместно со «Скалой» готовится большой проект, но отметил, что о подробностях говорить еще нельзя. «Мы очень тепло с ним общались. Он был рад видеть меня и моего продюсера Амира Аллахверди. И сейчас готовим большой проект и хотим его предложить «Скале». Подробности пока я не могу вам рассказать. Пока все держится в секрете. Также Дуэйн напомнил мне тот видеоролик, где я показал наш зал с его портретом. Он сказал, что это ему очень понравилось», - сообщил Ислам Бадургов.

Публикация от Islam Badurgov | Calisthenics (@badurgovislam) Сен 18 2017 в 1:28 PDT

Дуэйн Джонсон — американский рестлер и киноактер, известный также под псевдонимом «Скала». С 1996 года по 2004 год выступал в World Wrestling Federation/Entertainment (WWF/E). С 2011 года вновь работает в WWE, нерегулярно выступая в основном на бренде Raw. Является восьмикратным чемпионом WWF/E, двукратным чемпионом WCW, двукратным интерконтинентальным чемпионом WWF и пятикратным командным чемпионом WWF. Также является шестым чемпионом Тройной короны и победителем Королевской битвы 2000 года.

В 2000 году Джонсон написал автобиографическую книгу The Rock Says, которая дебютировала на первом месте в списке бестселлеров New York Times. С 2001 года он начал сниматься в кино, а в 2002 году исполнил главную роль в фильме «Царь скорпионов». Его гонорар в 5,5 миллионов долларов был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как наивысший гонорар за первую главную роль. Кроме того, Джонсон снялся в таких фильмах, как «Мумия возвращается», «Широко шагая», «Сокровище Амазонки», «Doom», «Зубная фея», «Копы в глубоком запасе», «G.I. Joe: Бросок кобры 2», «Геракл», а также в киносерии «Форсаж».

A.C.