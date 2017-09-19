Таджикистан и Афганистан обсудили вопросы наркоситуации

2017-09-19 11:00 | www.trend.az | 5

Вопросы наркоситуации, тенденции и прогнозы её развития, а также основные маршруты наркотрафика были обсуждены 18 сентября на встрече директора Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, генерал-лейтенанта юстиции Шерхона Салимзода с делегацией Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан во главе с заместителем Министра внутренних дел Афганистана Бахтияром Абдулхалилом. На встрече также приняли участие представители Отдела по контролю за наркотиками и охране правопорядка Госдепартамента США и Центрально-Азиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ). Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в пресс-службе АКН РТ.

Глава АКН отметил, что в 2013 году была принята и успешно реализуется «Национальная стратегия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы». Было отмечено, что со стороны Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в последние годы было выдвинуто свыше 10 глобальных инициатив в сфере борьбы с наркотиками с трибун ООН и других международных организаций.

Директор Агентства отметил, что в рамках двусторонних и многосторонних соглашений налажено сотрудничество с силовыми структурами Афганистана. Во взаимодействии с афганскими коллегами за последние два года проведено 27 совместных операций, из незаконного оборота изъято огромное количество наркотиков. С 2008 года регулярно проводится обучение афганских наркополицейских.

Шерхон Салимзода поблагодарил представителей США за оказываемую помощь и заверил гостей, что вся помощь Правительства США будет направлена на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Бахтияр Абдулхалил отметил, что на протяжении последних лет налажено сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В рамках борьбы с наркотиками в Афганистане проводятся операции по их изъятию и профилактические мероприятия.

Глава представителей США Патрик Танимура выразил надежду, что в будущем подобное сотрудничество будет развиваться, поскольку сложившаяся ситуация требует объединения в борьбе с «чумой века».

Гости приняли участие в церемонии сжигания наркотиков в специальной печи Агентства.