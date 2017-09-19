ВВС Турции возобновили боевые операции на севере Ирака

2017-09-19 11:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турецкие ВВС возобновили боевые операции на севере Ирака, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном во вторник.

Согласно сообщению Генштаба в ходе военно-воздушных операций были уничтожены опорные пункты РПК.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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