Судебно-правовому совету дан статус госоргана

2017-09-19 13:30 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, в связи с этим предлагаются дополнения в закон президента Азербайджана «О государственной службе».

Согласно проекту, в первый пункт (список классифицирующихся государственных органов) 8 статьи (классификация государственных органов) добавлены слова «орган самоуправления судебной власти - Судебно-правовой совет Азербайджанской Республики».

В настоящий же момент государственные органы Азербайджана по своим полномочиям классифицируются следующим образом:

«верховные органы государственной власти и высший государственный орган Азербайджанской Республики, основные полномочия которых определяются Конституцией Азербайджанской Республики, или государственные органы, устанавливаемые Конституционными законами Азербайджанской Республики, — соответствующий орган исполнительной власти, органы, непосредственно обеспечивающие осуществление полномочий соответствующего органа исполнительной власти, Милли Меджлис Азербайджанской Республики, Счетная Палата Азербайджанской Республики, Конституционный Суд Азербайджанской Республики, Верховный Суд Азербайджанской Республики, соответствующий орган исполнительной власти, Аппарат Судебно-правового совета, Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики, Аппарат Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмана) (государственные органы 1-й категории)».

В связи с этим из второго пункта (из второго этапа классификации) статьи убрали словам «Аппарат Судебно-правового совета».

Согласно проекту, главе Судебно-правового совета дается административный статус в списке «должность главы Администрации президента Азербайджанской Республики, должность главы структурного подразделения, обеспечивающего деятельность первого вице-президента Азербайджанской Республики в Администрации президента Азербайджанской Республики, должность главы Аппарата Милли Меджлиса, должность главы Аппарата Конституционного суда Азербайджанской Республики, должность главы Аппарата органа, выполняющего исполнительные полномочия главы Азербайджанского государства, должность госсоветников Азербайджанской Республики, должности глав других органов, напрямую обеспечивающих деятельность главы Азербайджанской Республики, должность главы Аппарата Верховного суда Азербайджанской Республики».

Проект будет вынесен на обсуждение 20 сентября на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.