Абид Шарифов внес ясность в вопрос реконструкции 1-го микрорайона

2017-09-19 14:05 | www.apa.az | 4

«В настоящее время МЧС ведет подготовительные работы, связанные с реконструкцией 1-го микрорайона Баку».

Как сообщает АПА, об этом сказал зампредседателя Кабмина АР Абид Шарифов.

По его словам, со стороны государства предоставлено разрешение на реконструкцию, издано соответствующее постановление.

Вице-премьер отметил, что работы будут осуществляться частными компаниями и МЧС.

«Для этого необходимо изыскать средства, найти частные компании. Реконструкция 1-го микрорайона Баку не является экспериментом. На этой территории расположены около 20 зданий. Дело не ограничивается всего лишь их сносом. Должны быть собраны такие средства, предоставлены такие гарантии, которые позволят на месте снесенных зданий возвести новые», - подчеркнул он.

Он также отметил, что работы должны вестись параллельно.

«Снести дома легко, но кроме этого нужно еще и разместить людей в других местах проживания, выплатить соответствующие средства», - сказал Шарифов.