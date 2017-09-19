Продолжаются совместные учения TurAz Qartalı-2017 – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-19 11:28 | www.oxu.az | 5

Продолжаются полеты боевых самолетов Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции на совместных летно-тактических учениях TurAz Qartalı – 2017.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе учений военная авиация двух стран проводит полеты с целью выполнить задания по планированию совместной деятельности, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

Н.О.

