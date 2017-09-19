Абид Шарифов: «Как только в Баку высота осадков достигает 10-15 см., мы начинаем кричать «SOS»

2017-09-19 14:19 | www.apa.az | 4

«Самые древние и богатые города Европы, Америки утопают в воде. Еще не говорю о Токио и странах Азии. Давайте будем говорить правду, не будет думать односторонне. Затопление этих городов иногда приводит к человеческим потерям. А у нас, как только высота осадков достигает 10-15 см., мы начинаем кричать «SOS».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

«Мы понимаем, что это не хорошо. Но работа в связи с водно-канализационной системой не может быть проделана в течение одного дня», - сказал вице-премьер.

По словам А.Шарифова, работы по реконструкции водно-канализационной системы продолжаются.

Он выразил надежду на то, что проблема в связи с водно-канализационной системы в столице после дождей больше не возникнет.