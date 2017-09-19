В Азербайджане исторические предметы, относящиеся к периоду до 1960 года, могут считаться культурными богатствами

2017-09-19 14:51 | www.apa.az | 4

В ходе сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по культуре были обсуждены изменения в закон «О культуре».



Как сообщает АПА, согласно изменению, древние редкие коллекции и исторические музейные предметы, относящиеся к периоду до 1960 года (в том числе мебель, музыкальные инструменты и т.д.), будут считаться культурными богатствами.



Согласно нынешнему варианту закона, древние редкие коллекции и музейные предметы, которые имеют более чем 30-летнюю историю (в том числе мебель, музыкальные инструменты и т.д.), считаются культурными богатствами. По проекту, соответствующий орган исполнительной власти, разместив на своем официальном веб-сайте список охраняемых культурных богатств, должен обеспечить его регулярное обновление и публикацию в официальных изданиях.

Согласно другому предложенному в проект дополнению, культурные предметы (включая сувениры) произведенные массово и серийно или созданные с 1960 года, либо независимо от даты создания, согласно результату экспертизы, предусмотренной статьей 30.4 этого закона, не включенные в список охраняемых культурных богатств не считаются культурным богатством.

В проекте отмечается, что произведения изобразительного искусства, в том числе доски, фотографии, картины, гравюры, эстампы, литографии, узоры, скульптуры, оригиналы художественных сборников и серийный номер, указанный на монтажах, название производителя или информация об авторе, дата производства продукта, либо справка о результатах экспертизы являются основанием для их экспорта.

Проект был рекомендован пленарному заседанию.