В Казахстане в ДТП с верблюдом погибли пять человек

2017-09-19 11:33 | www.oxu.az | 3
На юго-востоке Казахстана в Алматинской области в результате ДТП с участием автомобиля и верблюда погибли пять человек.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба местного департамента внутренних дел.
ДТП произошло в ночь на 19 сентября на участке автодороги «Западная Европа — Западный Китай».
Автомобиль Range Rover, за рулем которого находилась 43-летняя местная жительница, после столкновения с верблюдом опрокинулся.
«На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позднее в больнице», - говорится в сообщении.
В ДТП также погиб верблюд. Владелец животного устанавливается.
Н.О.