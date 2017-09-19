В Баку продюсер обманул женщину под видом благотворительности

2017-09-19 11:36 | www.oxu.az | 3

Продюсер Заур Мамедов совершил мошенничество от имени известных певцов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, он присвоил деньги жительницы Баку Нурии Гулиевой, обещая организовать праздничный концерт с участием местных знаменитостей для сбора денег на лечение тяжело больного 3-летнего ребенка.

По словам Н.Гулиевой, она и раньше видела публикации об организации благотворительных концертов, поэтому обратилась к Зауру Мамедову, назвавшему себя продюсером певицы Ирады Мехри.

З.Мамедов выманил у женщины в общей сложности 1300 манатов, обещая организовать концерт с участием звезд местной эстрады для сбора суммы в размере 78 000 манатов.

«С тех пор прошли месяцы, но Заур Мамедов так и не организовал концерт. Насколько мне известно, он обманул и других людей, за последние месяцы 4-5 раза сменил номер телефона. Сейчас он скрывается», - рассказала Н.Гулиева.

А.С.

