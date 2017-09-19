Азербайджанский Unibank снизил процентную ставку по ипотеке

2017-09-19 16:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Unibank снизил процентную ставку по ипотечным кредитам. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, теперь, каждый, обратившийся в Unibank, сможет взять ипотечный кредит с годовой процентной ставкой 7 процентов.

Снижение годовой процентной ставки с 8 до 7 процентов сделает общую сумму кредита еще более выгодной за счет уменьшения ежемесячных платежей. А с недавнего времени Unibank значительно сократил первоначальный взнос по ипотечным кредитам. Отныне, клиенты, оплатив 20 процентов первоначального взноса, могут взять до 100 000 манатов ипотечного кредита с годовой процентной ставкой 7 процентов.

Следует отметить, что с 2006 года Unibank является одним из уполномоченных банков Азербайджанского ипотечного фонда. Unibank активно участвует в продаже жилья, находящегося в распоряжении MIDA. Кроме этого, недавно между MIDA и Unibank был подписан договор, подтверждающий их сотрудничество.

Unibank выдает ипотеку в филиале “номер 17” (“Сахиль”) города Баку, а также в региональных филиалах “Сумгайыт” и “Кяпяз”.

Отныне клиенты Unibank могут выплачивать свои ипотечные кредиты через свои мобильные телефоны, не приходя в банк. Для этого достаточно лишь загрузить приложение Unibank Mobile и войти в раздел “Государственные платежи”.

Более подробную информацию можно получить по номеру (012) 117, на сайте банка по адресу www.unibank.az, либо на официальных страницах банка в Фейсбук и твиттер (www.facebook.com/unibank.az и https://twitter.com/unibank).