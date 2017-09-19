На факультете востоковедения БГУ состоялась церемония открытия новых аудиторий (ФОТО)

2017-09-19 16:31 | www.trend.az | 4

На факультете востоковедения Бакинского государственного университета (БГУ) состоялась церемония открытия четырех аудиторий, которые капитально отремонтированы и обеспечены современным оборудованием в результате проекта, финансируемого правительством Японии.

Открывая мероприятие, ректор, академик Абель Магеррамов отметил успешное сотрудничество между двумя странами во всех сферах.

Ректор Абель Магеррамов сказал, что японский язык преподается в БГУ с 2000 года, и расценил открытие четырех аудиторий в новом учебном году как заботу японского правительства о вузе.

Посол Японии Теруюки Катори сказал, что Азербайджан является важной страной для Японии, и отношения между нашими государствами неуклонно развиваются. Посол подчеркнул, что многие выпускники БГУ работают в посольстве Японии.

В выступлениях было выражена уверенность в том, что аудитории, ремонт и обеспечение которых обошлось в 131 000 манатов, обеспечат лучшее преподавании японского языка.