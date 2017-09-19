Председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана протестует против уничтожения памятников Ленину, Сталину, «26 бакинским комиссарам»

2017-09-19 15:25 | www.apa.az | 4

Председатель комитета Милли Меджлиса протестует против сноса и уничтожения в Азербайджане памятников Ленину, Сталину, «26 бакинским комиссарам».

Как сообщает АПА, на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по культуре председатель комитета Рафаэль Гусейнов сказал, что нужно было собрать в одно место памятники бывших лидеров СССР.

«Я и тогда предлагал, но никто не услышал. Они наша история. Как бы печально не звучало, фактически это наша история. Памятники «26 бакинским комиссарам», XI Красной армии нужно было хотя бы собрать в одно место. Мы должны были ознакомить новое поколение с этими памятниками. Например, мы должны рассказать, что на самом деле XI Красная армия не была спасителем. Сохранив эти памятники, было бы намного проще донести информацию до подрастающего поколения. К сожалению, они были уничтожены», - сказал он.