Содокладчики распространили заявление по итогам визита в Азербайджан

2017-09-19 15:35 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, в заявлении говорится, что во время визита содокладчики провели обсуждения по вопросам свободы системы юстиции, условий содержания заключенных, свободы собраний и законодательства в области НПО в Азербайджане. На встречах также были обсуждены свобода медиа, решения Европейского суда по правам человека, в том числе вопрос исполнения решения об освобождении Ильгара Мамедова.

В рамках визита содокладчики побывали в офисе Информационного агентства «Туран» и встретились с директором агентства Мехманом Алиевым. «Мы приветствуем сообщения о снятии налоговых санкций с агентства и призываем официальные лица снять с Мехмана Алиева все обвинения. Мы благодарим руководство Азербайджана за искренние переговоры и продолжающийся диалог», - отмечается в заявлении.

Во время визита содокладчики встретились с президентом Азербайджана, главой Администрации президента и заместителем министра юстиции. В рамках визита они провели встречи с членами гражданского общества, журналистами, правозащитниками и арестантами. Содокладчики навестили в следственном изоляторе Азиза Оруждева, в исправительном учреждении № 10 – Фуада Гахраманлы, в исправительном учреждении № 14 – Мехмана Гусейнова. Гости также побывали в Гобустанской тюрьме.

Проведение обсуждений «О деятельности демократических институтов в Азербайджане» ожидается в ходе пленарного заседания ПАСЕ 11 октября.

Напомним, содокладчики совершили визит по расследованию фактов в Азербайджан с 14 по 16 сентября.